Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Cyfrowy plac zabaw i planszówki - na takie ferie zaprasza Książnica Pomorska.

Digital Kids to strefa wyposażona w Ipady, konsole, zestawy mikrokontrolerów czy programowalne klocki Lego. Biblioteka przygotowała też bogatą ofertę gier planszowych.



Ferie w Książnicy rozpoczną się 31 stycznia i potrwają do 11 lutego. Zajęcia w 10-osobowych grupach będą się rozpoczynać o 10 i potrwają 5 godzin, a potem od 15 do 18.

Nie trzeba się zapisywać.