Inwestycje z Polskiego Ładu w realizacji. Co w regionie?

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Pierwsze inwestycje w Zachodniopomorskiem w ramach Polskiego Ładu wchodzą w fazę budowy.

Po przetargu i wyborze wykonawcy jest m.in. Gryfino i Gościno. W obu przypadkach zadania zrealizują miejscowe firmy.



W Gryfinie przy ul. Pomorskiej za ponad 12 milionów złotych firma Dankom wyremontuje drogi i wymieni kanalizację - mówi burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn. - Wielkie podziękowanie dla państwa polskiego za taki program.



Z kolei w Gościnie za 4 miliony złotych modernizacje przejdą ulice Torowa i Mickiewicza. To drogi, które stanową dojazd do obwodnicy, cmentarza i remizy strażackiej.



- Inwestycją zajmie się firma Domart - mówi burmistrz Gościna Marian Sieradzki. - To są zaległe sprawy sprzed kilkunastu lat. Bez Polskiego Ładu to nie byłoby zrobione.



Łącznie w pierwszej edycji inwestycji strategicznych Polskiego Ładu samorządy w Zachodniopomorskiem otrzymały ponad miliard złotych dotacji. Do 14 lutego trwa nabór wniosków w drugiej edycji.



- Rozstrzygnięcie w połowie kwietnia - mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. - Przy tego typu inwestycjach niezwykle ważna jest współpraca rządu i samorządu.



W ramach drugiej edycji Szczecin będzie starał się o 65 milionów złotych do budowy nowego SDS-u.