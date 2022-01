Lewica o nagrodach dla urzędników. "Zamiast na przedszkolakach, oszczędźcie na sobie" [ZDJĘCIA]

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Zamiast oszczędzać na przedszkolakach, niech prezydent Szczecina zacznie od siebie i swoich urzędników - mówił na konferencji prasowej szef Nowej Lewicy w mieście.

Według Dawida Krystka, gdy na zajęcia dodatkowe dla najmłodszych pół miliona złotych nie ma - to są środki na nagrody w urzędzie.



- Od wielu lat mówi się o nagrodach w spółkach miejskich, co roku prezydent Szczecina przeznacza ponad 500 tys. zł na 13. wynagrodzenia dla prezydenta, zastępców, skarbnika, sekretarza, wydaliście pewnie około 200 tys. rocznie. Jeśli chcemy oszczędzać, to nie na trzyletnich maluchach - naszych pociechach, tylko zacznijmy od siebie - mówi Krystek.



Jak oceniał Dawid Krystek, postawa prezydenta Szczecina to "manifestowanie niezadowolenia z założeń Polskiego Ładu". Według urzędu, miasto traci 126 milionów złotych. Działacze PiS odpowiadają, że Szczecin dostał 100 milionów rekompensaty i kolejne 56 milionów na budowę dalszego ciągu ulicy Szafera.