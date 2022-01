Nowa Lewica kontratakuje: Platforma zje ankietę w sprawie szczepień [ZDJĘCIA]

Polityk Nowej Lewicy podkreślał, że pod przewodnictwem Tuska Platforma Obywatelska dalej nie potrafi przedstawić konstruktywnego programu. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Polityk Nowej Lewicy podkreślał, że pod przewodnictwem Tuska Platforma Obywatelska dalej nie potrafi przedstawić konstruktywnego programu. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Szef szczecińskiej Nowej Lewicy komentuje przytyki szefa PO wobec jego formacji: "Zaliczył nieudany powrót i jedno, co zostało to próby dyskredytowania innych ugrupowań opozycyjnych - ocenia Dawid Krystek.

- Jako Lewica nie tak dawno złożyliśmy w parlamencie projekt ustawy, która nakazuje obowiązkowe szczepienia. Niech ktoś zapyta Donalda Tuska albo jakiegokolwiek posła Platformy, co w tej kwestii uważa? Jakbyśmy politykowi Platformy położyli kartkę papieru i tam napisali: "Czy jesteś za obowiązkowymi szczepieniami?" i postawili dwie krateczki: "tak" i "nie", to prędzej zjadłby tę kartkę, niż na to pytanie odpowiedział - przewiduje szef Nowej Lewicy w Szczecinie.



Wcześniej oburzenie polityków tej partii wywołały sugestie Donalda Tuska: "na ile partia Czarzastego chce współpracować z PiS, a na ile chce zmienić władzę [...] i tej jasności nikt nie ma".