W Policach chcą przebudować stadion z Polskiego Ładu [WIDEO, WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Gmina Police chce przebudować, niemal od podstaw, stadion piłkarski Chemika Police.

Będzie miał dwie trybuny, prawie trzy tysiące miejsc i pełne oświetlenie. Koszt modernizacji to nieco ponad trzydzieści milionów złotych.



- O środki na budowę stadionu samorządowcy starają się w kolejnej edycji Polskiego Ładu - mówi dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach Waldemar Echaust. - Jeśli pojawią się pieniądze w drugim rozdaniu programu Polski Ład, to spróbujemy. Czy tak będzie? Liczymy na to, bo zostaniemy jako jedyni w obrębie powiatu polickiego i Miasta Szczecin, będziemy tzw. skansenem. SKM-ka dojedzie i będą sprzedawane bilety na zwiedzanie skansenu, czyli stadionu KP Chemik Police, czy OSiR-u, czy miejskiego.



Jeśli Gmina Police uzyska wsparcie z Polskiego Ładu, wówczas na nowym stadionie kibice żółto-zielonych zasiądą już w sezonie 2024/2025.