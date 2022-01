Spór o pułkownika Kuklińskiego na sesji Rady Miasta w Kołobrzegu

Ryszard Kukliński. Fot. en.wikipedia.org

Bohater czy zdrajca - czyli spór o pułkownika Ryszarda Kuklińskiego na sesji Rada Miasta w Kołobrzegu.

Chodzi o upamiętnienie „Jacka Stronga” w mieście.



Miejscowi radni zajęli się petycją złożoną przez fundację „Zwycięska Misja” z Otwocka w sprawie nadania jednej z ulic w mieście imienia Ryszarda Kuklińskiego, który przez 10 lat służył w wojsku na terenie Kołobrzegu.



Zgodnie z sugestią kołobrzeskich historyków, radni uznali jednak, że właściwszym miejscem na upamiętnienie Kuklińskiego będzie port jachtowy, gdzie stanąć ma pamiątkowa tablica. Ma to nawiązywać do działalności pułkownika w kołobrzeskim jachtklubie.



W czasie dyskusji radni Dariusz Zawadzki i Bogdan Błaszczyk mówili, że miasto powinno w ogóle zastanowić się, czy honorować kontrowersyjną postać: - Wynosił informacje dotyczące swojej ojczyzny i kolegów. - Dla mnie Kukliński był oficerem, który zdradził kraj.



Odmienne zdanie mieli Jacek Kalinowski i Maciej Bejnarowicz z PiS: - Ja uważam, że był bohaterem. - Została ta osoba zrehabilitowana, działała na rzecz obalenia komunizmu.



Ostatecznie 11 głosów wystarczyło, by wyrazić zgodę na montaż odpowiedniej tablicy w porcie, w sąsiedztwie Reduty Morast.