Szczeciński magistrat zmienia zasady "odwiedzin"

Szczeciński magistrat. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczeciński magistrat zmienia zasady przyjmowania interesantów z powodu wysokiej liczby zachorowań na koronawirusa.

Od poniedziałku zamknięte zostanie boczne wejście do Urzędu Miasta. Priorytetową będzie obsługa umówionych wizyt oraz limitowany dostęp do sali Obsługi Interesantów.



Wciąż będzie można jednak załatwić sprawy w szczecińskim ratuszu bez wcześniejszego umawiania. Przy wejściu do budynku prowadzony jest pomiar temperatury. Te same zasady obowiązują zarówno w szpinakowym pałacu, jak i w filii na Prawobrzeżu.