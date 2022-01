Nie chcą wieżowca przy granicy. Protestują i zaskarżają

Plany wysokiej zabudowy i niewystarczająca liczba miejsc postojowych to główne zmartwienie mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych przy polsko-niemieckiej granicy w Świnoujściu. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Mieszkańcy domków jednorodzinnych w Świnoujściu nie zgadzają się z planami inwestycyjnymi w okolicy - przy granicy ma powstać budynek o wysokości 40 metrów.

Złożyli petycję, Miasto się odniosło, ale ich zdaniem reakcja była niewystarczająca. Postanowili złożyć skargę na decyzję samorządu.



Plany wysokiej zabudowy i niewystarczająca liczba miejsc postojowych to główne zmartwienie mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych przy polsko-niemieckiej granicy w Świnoujściu.



- Położenie tutaj na naszym osiedlu kolejnych 400-600 apartamentów, nie wiemy, ile ich będzie, spowoduje, że nam dojdzie jeszcze 600 pojazdów. My sobie tego nie wyobrażamy - mówi jeden z nich.



Miasto uwzględniło ich petycję, ale rozwiązanie nie jest zadowalające.



- Otrzymaliśmy odpowiedź od pana prezydenta; przychylił się do dwóch rzeczy, w innych kwestiach obstaje przy swojej pierwotnej decyzji. Złożyliśmy skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - dodaje kolejny mieszkaniec.



Barbara Michalska, zastępczyni prezydenta Świnoujścia uważa, że zmiana planu jest kompromisem.



- Uwzględniliśmy wniosek mieszkańców i obniżyliśmy do 25 metrów - informuje.



Mieszkańcy zapowiadają, że nie ustąpią. I o obniżenie planów zabudowy do 15 metrów będą dalej walczyć.