RSnW: uniezależnić się od rosyjskiego gazu

Siedziba Gazpromu w Moskwie. Fot. www.wikipedia.org / Ghirla

Kryzys energetyczny to przede wszystkim pokłosie działań Gazpromu - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" redaktor naczelny portalu Biznes Alert.

Jak tłumaczył Wojciech Jakóbik, rosyjski państwowy koncern sztucznie zawyżył ceny opróżniając swoje magazyny w Europie zachodniej chcąc zmusić poszczególne kraje do przedłużenia umów na zakup gazu z Rosji.



Jedynym ratunkiem na przyszłość jest pełne uniezależnienie się od Gazpromu, czyli m.in. rozbudowa terminalu LNG i dokończenie budowy Baltic Pipe - mówił Jakóbik.



- Odpowiedzią na ten problem jest uniezależnienie się od gazu z Rosji. Nie zrobimy tego z dnia na dzień, ale Polska i tak jest w dużo lepszej sytuacji niż wiele krajów, które zostawiały sprawę samej sobie - podkreślił.



Dopóki nie będzie pełnej dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, politycy mogą jedynie stosować działania osłonowe, ale trendu nie można zmienić - dodał Wojciech Jakóbik.



- Z jednej strony - jeśli chodzi o budżet państwa - można zacisnąć pasa obniżając obciążenia: VAT i akcyzę. To się stało. W ten sposób najprościej pozostawiamy w kieszeniach ludzi więcej pieniędzy, ceny są niższe i rosną mniej - ocenił.



Rząd Mateusza Morawieckiego zdecydował m.in. o obniżce akcyzy i VAT-u na paliwo, a także VAT-u do zera na żywność, nawozy i gaz. Poza tym można starać się też o dodatek osłonowy w Ośrodkach Pomocy Rodzinie.