Szansa na tańszą ziemię w Połczynie-Zdroju

źródło: Gmina Połczyn-Zdrój

To szansa na tańszą ziemię pod budowę domu i sposób na zatrzymanie młodych ludzi. Akcja "Tania działka dla Połczyniaka" rusza w Połczynie-Zdroju.

Jak wyjaśniają urzędnicy, w jej ramach mieszkańcy mogą kupić od miasta działki budowlane po okazyjnych cenach. Licytacje startują od niecałych 50 tysięcy złotych. Na sprzedaż będą tereny przy ul. Powstańców Warszawskich, Polnej czy Kołobrzeskiej.



Władze miasta tłumaczą, że w ten sposób chcą zachęcić młodych mieszkańców do wiązania przyszłości prywatnej i zawodowej właśnie z Połczynem. Wadium, które uprawnia do wzięcia udziału w licytacji można wpłacać do siódmego lutego.