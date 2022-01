Pielgrzymka relikwii bł. Prymasa Tysiąclecia po regionie

Fot. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" Fot. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana"

Relikwie błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego będą podróżować po naszym regionie.

Peregrynacja relikwii Prymasa Tysiąclecia rozpocznie się w Szczecinie - mówi Natalia Dąbrowska z Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. - To relikwie I stopnia. To włos, który otrzymaliśmy od kanclerza Kurii Warszawskiej. Relikwiarz jest drewniany, wysokości około 40 cm, pięknie zdobiony z wizerunkiem naszego Prymasa. Był specjalny zamówiony dla nas, więc cieszymy się, że jesteśmy szczególnie wyróżnieni i możemy pokazywać go dalej.



Relikwie odwiedzą miasta, świątynie i domy prywatne w naszej diecezji. - Relikwie będą wędrować po naszym rejonie, zaczynając od Szczecina, po Kamień Pomorski, Gryfice i Dźwirzyno. Będą podróżować po całej Polsce - dodaje Dąbrowska.



Peregrynacja relikwii błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbywa się pod hasłem "Samemu Bogu przez Maryję".