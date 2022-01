Joanna Prykowska. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

"To wehikuł czasu, który pozwala wrócić do nastoletnich przyjaźni". Tak o swoim singlu "Jaśniejąca" mówi Joanna Prykowska - wokalistka zespołów Firebirds i Joanna and the Forests - teraz połowa duetu Anieli, który tworzy z Pawłem Krawczykiem.

Joanna Prykowska Wielki muzyczny powrót gwiazd ze szczecińskim akcentem [WIDEO]



- To jest oda do przyjaźni, do takiej jaką wszyscy przeżyliśmy - szczerej do bólu, niewinnej, naiwnej, spontanicznej i szalonej. Ta piosenka to ma być taki "open door", czyli "otwarcie drzwi" i chęć zanurzenia się jeszcze raz i poczucia - jestem tutaj, stać mnie na to wszystko i ja to czuję - opowiadała Prykowska.



Paweł Krawczyk to gitarzysta zespołu Hey. Duetowi, w pracy nad pierwszym singlem, pomagała również Katarzyna Nosowska. Kolejny ma ukazać się w marcu.