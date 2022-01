Trwa wyścig z czasem o życie dziecka. Potrzeba blisko 2 mln zł [WIDEO]

Trzeba było stanąć na wysokości zadania - mówi ojciec Czarka i Igora Bresów, którzy mają poważne problemy zdrowotne. Młodszy - Czarek, aby żyć, potrzebuje pieniędzy na operację serca w Bostonie, natomiast u starszego lekarze zdiagnozowali autyzm i wymaga terapii.

Link do zbiórki na stronie siepomaga.pl