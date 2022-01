Orlen chce zbudować terminal gazu płynnego w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W piątek, podpisano list intencyjny w sprawie współpracy spółek. Mają się tam znaleźć zbiorniki na paliwa i infrastruktura przeładunkowa.

Staną na nabrzeżu budowanym przez Grupę Azoty Polyolefins na potrzeby projektu "Polimery Police" - mówi Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty.



- Obecność Orlenu wspólnie w porcie w Policach ze spółkami Grupy Azoty, myślę, że jest dobrym dowodem na współpracę spółek Skarbu Państwa i na to, że właśnie tutaj - na Pomorzu Zachodnim - rozbudowujemy ważną infrastrukturę Polskiego Państwa - tłumaczy Tomasz Hinc.



- Port w Policach jest czwartym morskim portem w Polsce, jeżeli chodzi o przeładunki - dodaje Hinc. - Jego znaczenie będzie zdecydowanie rosło. Na pewno zbiorniki nasze, w spółce Polyolefins, będą wykorzystywane do produkcji, do przywożenia propanu, etylenu, a Orlen będzie też z tej infrastruktury korzystał do prowadzenia własnych przedsięwzięć biznesowych.



Budowa "Polimerów" jest zaawansowana w 83 procentach.