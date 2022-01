Narkotyki i kradzież luksusowych aut. Działali też w Zachodniopomorskiem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jest akt oskarżenia przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej. Wprowadziła ona do obrotu ponad 300 kilogramów narkotyków i kradła luksusowe samochody na terenie Niemiec.

- Na ławie oskarżonych zasiądzie ponad 25 osób - mówi Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. - Zarzucono im popełnienie ponad 100 przestępstw. Wśród zarzutów, aktów oskarżenia są takie przestępstwa, jak udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przemyt narkotyków czy kradzież luksusowych pojazdów.



Narkotyki, miedzy innymi hurtowe ilości amfetaminy i tabletek ekstazy, przestępcy przemycali do Polski z Holandii.



- Grupa działała na terenie województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz na terenie Niemiec. Przemycano narkotyki z Holandii, luksusowe pojazdy były kradzione na terenie Niemiec, a następnie transportowane do Polski, poddawane dalszej obróbce i sprzedawane - powiedział Łapczyński.



Podejrzanym grożą kary do 18 lat więzienia.