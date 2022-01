Polski Ład w Gryfinie. Powstaną drogi i kanalizacja [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pierwsza inwestycja w naszym regionie w ramach Polskiego Ładu wchodzi w kluczowy etap.

Chodzi o Gryfino i budowę dróg oraz kanalizacji na osiedlu przy ul. Pomorskiej. W piątek burmistrz Mieczysław Sawaryn podpisał umowę z Danielem Błażkiewiczem, szefem miejscowej firmy Dankom.



Na inwestycje gmina dostała 15 milionów złotych rządowej dotacji, ale zadanie uda się zrealizować za 12,5 mln zł - mówił Sawaryn.



- Pieniądze służą napędzaniu koniunktury na terenie naszej małej ojczyzny. To jest ważna sprawa dla wszystkich Polaków - mówił burmistrz Gryfina.



16 miesięcy to czas w jakim firma musi wywiązać się z umowy. Fundusz Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu to wyraz wsparcia rządu dla samorządów, dużych i małych - podkreślił Leszek Dobrzyński, poseł PiS.



- Co to znaczy pokazywaliśmy kilkanaście dni temu, kiedy byliśmy pod Gryficami, w bardzo małej miejscowości. Tam ludzie byli z jednej strony szczęśliwi, bo po raz pierwszy dostali drogę, którą da się normalnie jeździć. Z drugiej strony mówili, że to jest pierwszy raz, kiedy państwo się nimi w ogóle zainteresowało. Bo ostatnim razem, kiedy się nimi państwo zainteresowało, to była likwidacja PGR-ów - mówił Dobrzyński.



Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki przypomniał, że łącznie samorządy z naszego województwa otrzymały ponad miliard złotych dotacji.



- Jesteśmy cały czas w bardzo wielkim kryzysie gospodarczym, który dotyka nie tylko Polskę, ale właściwie wszystkie kraje świata. On jest związany z pandemią i czynnikami geopolitycznymi, które obserwujemy w ostatnich tygodniach. A jednak realizujemy inwestycje, nie zarzuciliśmy ich, nie zaciągnęliśmy hamulca. To jest odpowiedź na ten kryzys, inwestycje prowadzone przez firmy lokalne - mówił Bogucki.



Szefa miejscowej firmy Dankom zapytaliśmy o opinie w sprawie Polskiego Ładu.



- Generalnie jest taka koniunktura, że to zapewni firmom jakieś planowanie, stałość zamówień i pomoże to trochę rozpędzić gospodarkę - mówił Daniel Błażkiewicz.



Trwa nabór do drugiej edycji Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Rozstrzygnięcie w połowie kwietnia.