500 plus od ZUS

Stopniowe przejęcie realizacji programu "Rodzina 500 plus" przez ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do końca maja tego roku. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłaty pieniędzy w ramach programu "Rodzina 500 plus".

Od 1 stycznia to właśnie ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie na nowo narodzone dzieci.



- Rodzice, którym urodziło się dziecko mają trzy miesiące na złożenie wniosku o 500 plus. Jeżeli zrobią to w ciągu tych trzech miesięcy, otrzymają świadczenia z wyrównaniem. Natomiast wnioski na kolejny okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 roku do końca maja 2023 roku będzie można składać od 1 lutego. Oczywiście: wnioski są tylko elektroniczne i składamy je przez PUE ZUS, portal empatia albo bankowość elektroniczną - wylicza Karol Jagielski, rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego.



Stopniowe przejęcie realizacji programu "Rodzina 500 plus" przez ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do końca maja tego roku.