Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Mimo deszczu handel trwa. Przy ul. Bronowickiej w Szczecinie do godziny 13 można kupić swojskie wędliny, sery czy miody.

To bazarek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Pilchowa z mikrofonem odwiedził reporter Radia Szczecin.



- Kluseczki szare, pierożki z mięsem i ruskie, pasztet własnej roboty drobiowo-wieprzowy, paprykarz i ciasteczka...

- A co to za ciasteczka? - zaciekawił się reporter Radia Szczecin.

- To są orzeszki; ciasteczka, które się robi w formie do orzeszków. Nadziane są kremem budyniowym z odrobiną alkoholu...

- To ja jedno spróbuję...

- ...i z orzechami włoskimi i ziemnymi.

- A chrupią jak prawdziwe orzeszki!

- Bo to mają być orzeszki...



Bazarek zorganizowano przy ul. Bronowickiej 41.