Most w Siekierkach nagrodzony

Most w Siekierkach. Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Most Europejski na Odrze w Siekierkach najlepszą Przestrzenią Publiczną w kraju.

W Katowicach wręczono nagrody w kolejnej edycji konkursu Property Design Awards.

To prestiżowe wyróżnienie dla architektów, wykonawców i inwestorów.



Co roku, do nagród Property Design Awards, nominowane są najlepsze komercyjne i publiczne projekty w Polsce.



W tym roku laureatem jednej z ośmiu kategorii jest przeprawa w Siekierkach. To adaptacja zabytkowego mostu kolejowego na potrzeby turystycznego ruchu pieszo-rowerowego. Przebiega nad rozlewiskiem Odry w Cedyńskim Parku Krajobrazowym i obszarze Natura 2000.



Most w Siekierkach wygrał z takimi przestrzeniami publicznymi jak Bulwary Księcia Witolda we Wrocławiu, Duch Palatium na Ostrowie Tumskim w Poznaniu czy Ogrody Anny na terenie łódzkiej Fuzji.