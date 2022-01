Więcej młodych rodzin w Świnoujściu. Potrzebne przedszkola

Miasto, by sprostać obecnym wymaganiom już planuje budowę przedszkola na wyspie Karsibór i rozbudowę przedszkola w dzielnicy Przytór na wyspie Wolin. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Świnoujście się odmładza; do miasta przyjeżdża coraz więcej młodych rodzin. Tym samym rośnie zapotrzebowanie na przedszkola.

Do niedawna mówiło się, że młodzi ludzie ze Świnoujścia wyjeżdżają, teraz tendencja się odwraca. Widać to szczególnie po zapotrzebowaniu na przedszkola.



- Zaczynają przyjeżdżać do Świnoujścia młodzi ludzie i cieszymy się z tego bardzo - mówi Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia.



Młodzi rodzice, którzy postanowili zamieszkać w Świnoujściu potwierdzają, że przyciągnęły ich uroki miasta.



- Świnoujście to jest jedno z lepszych miejsc, gdzie można wychowywać dzieci. - Przyznam szczerze, że mąż zawsze marzył, by mieszkać nad morzem. - Muszę powiedzieć, że większość moich znajomych, z którymi się spotykamy to osoby z zewnątrz - mówili.



Ze względu na częsty brak meldunków trudno oszacować jak wiele osób w ostatnich latach zdecydowało się na zasiedlenie wysp.



