RCB ostrzega przed silnym wiatrem. "Zagrożenie jest bardzo duże"

źródło: https://pixabay.com/pl/4841142/ajs1980518/CC0 - domena publiczna

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem. Alert dla całego kraju obowiązuje w sobotę i niedzielę.

Największa wichura tego roku w Polsce przejdzie w sobotę przez województwo zachodniopomorskie - ostrzegają synoptycy i wydają ostrzeżenia: drugiego oraz trzeciego - najwyższego - stopnia.



RCB rozesłało SMS-y z ostrzeżeniem do odbiorców na terenie całej Polski. Rzecznik Centrum, Damian Duda powiedział, że jeśli nie trzeba wychodzić, to lepiej zostać w domu. Dodał, by zabezpieczyć rzeczy stojące na balkonach, które porwane przez wichurę mogą stanowić zagrożenie. RCB informuje także, że mogą wystąpić przerwy w dostawach prądu.



Wiatr może osiągnąć prędkość 130 km/h - mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.



- Ta szczególnie niebezpieczna sytuacja zacznie się w nocy z soboty na niedzielę oraz w niedzielę. Na Bałtyku oczywiście sztorm, powyżej 11 w skali Beauforta. To oznacza, że zagrożenie jest bardzo duże - mówi Walijewski.



Wichura to niejedyne czego możemy się spodziewać i obawiać - dodaje. - Będziemy mieli do czynienia z różnymi opadami atmosferycznymi. Śniegu, deszczu ze śniegiem, samego deszczu. Będzie krupa śnieżna, lodowa, grad.



Ostrzeżenia przed wiatrem wydał także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najsilniej będzie wiało na wybrzeżu. Tam wprowadzono ostrzeżenia trzeciego - najwyższego - stopnia. Dla pozostałej części kraju Instytut wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godzin popołudniowych do niedzieli, do późnych godzin nocnych.