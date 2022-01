Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pacjent po raz kolejny zaatakował ratowników pogotowia. Poszkodowani to pracownicy filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Pyrzycach.

Udzielali pomocy mężczyźnie, który doznał uraz głowy. Transportowali go do szpitala, wtedy zaczął zachowywać się agresywnie. Obrażał ratowników medycznych, groził im śmiercią, po czym uderzył jednego z nich. Napastnik i uszkodził również ambulans.



Medycy wezwali policję, która asystowała przy transporcie do szpitala.