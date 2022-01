Potężne wichury w regionie. Wiać ma nawet do 100 km/h [AKTUALIZACJA, DUŻO ZDJĘĆ]

Pracowita noc strażaków. Do tej pory w regionie interweniowali ponad 500 razy do usuwania skutków wichury.

Godz. 23:30

Wichura uszkodziła linie energetyczne w regionie. Bez prądu są mieszkańcy Szczecina. Dotyczy to m. in. ulic: Bośniackiej, Irydowej, Narzędziowej, Goleniowskiej, Góralskiej, Wolińskiej, Słupskiej, Nowogardzkiej i Podbórzańskiej.

Jak informuje Enea prąd powinien wrócić do mieszkań ok. 2 w nocy.



Zasilania nie mają, także mieszkańcy Rosówka, Kołbaskowa, Łobza, Białego Boru i części Świnoujścia.

Godz. 23:10

Powalone drzewo na ulicy Kupczyka w Szczecinie. Trasa od Jeziora Głębokie do Dobrej jest nieprzejezdna. Służby są na miejscu.

Strażacy w regionie do usuwania skutków silnego wiatru wyjeżdżali już prawie 500 razy.



Godz. 22:50

W Szczecinie strażacy do tej pory interweniowali ok. 20 razy. Połamane drzewa i gałęzie usuwają między innymi na Floriana Krygiera, Hrubieszowskiej, Ku Słońcu, Witkiewicza i 1 Maja.

W stolicy Pomorza Zachodniego wiatr wieje z prędkością ok. 70 km/h.



Utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 112. W miejscowości Krzywopłoty, w gminie Karlino, samochód osobowy uderzył w przewrócone drzewo.

Nikomu nic się nie stało.



Godz. 22:30

Powalone drzewa blokują kolejne trasy w regionie. Tak jest na drodze krajowej nr 20. Strażacy z OSP Czaplinek interweniują w Rakowie, a także w Studniczce na drodze wojewódzkiej nr 177.



Problemy również na trasie S3. Zablokowane są dwa pasy ruchu między węzłami Miękowo i Goleniów. Na jezdnię spadły gałęzie drzewa. Ruch odbywa się pasem szybkim.



Najmocniej wieje teraz w zachodniej części regionu. W Koszalinie i Kołobrzegu wiatr osiąga 90 km/h.

Coraz mocniej wieje także w Szczecinie. Drzewo leży na ul. Wolińskiej, jest problem z przejazdem.





Godz. 21.30

Dwa powalone drzewa blokują przejazd przez drogę krajową nr 31. Tak jest na odcinku w stronę Widuchowej. Nieprzejezdna też trasa między Nowogardem w Dobrą Nowogardzką. Tam także drzewo na jezdni. Kolejne wiatrołomy strażacy usuwają z trasy Złocieniec-Osiek Drawski.





Godz. 21.00

Godz. 20.00

Godz. 19.00

Najmocniej w regionie wieje teraz w Kołobrzegu. Tam są podmuchy do około 70 km/h. Wiatr będzie jednak się wzmagał i przesuwał na wschód regionu. Spodziewać możemy się też opadów deszczu.Drzewo spadło na linię energetyczną w Koziej Górze w gminie Karlino. Na miejscu pracują strażacy. Mogą być problemy z dostawami prądu.Jednak najsilniejszych podmuchów spodziewać możemy się w nocy i w niedzielę rano. Według prognoz wiać ma nawet do 100 km/h, a nad morzem do 130 km/h.. Alert dla całego kraju obowiązuje w sobotę i niedzielę. Największa wichura tego roku w Polsce przejdzie w sobotę przez województwo zachodniopomorskie - ostrzegają synoptycy i wydają ostrzeżenia: drugiego oraz trzeciego - najwyższego - stopnia.