Kawiarenka Polityczna RS: sytuacja na Ukrainie w optyce dziennikarzy

Od pewnego czasu w mediach trwa spór: kiedy Rosja zaatakuje Ukrainę, czy ją zaatakuje i jeśli tak - to w jaki sposób?

Goście "Kawiarenki Politycznej" są zgodni, że do wojny raczej nie dojdzie. Władimir Putin już samymi groźbami wzniecenia wojny i gromadzeniu wojsku na granicy z Ukrainą osiągnął daleko idące cele - mówi Cezary Gmyz z TVP.- Putin zdaje sobie sprawę, że koszta tej inwazji byłyby kosztami przekraczającymi możliwości Rosji. W momencie, w którym - oczywiści - może szantażować wystraszoną Unię Europejską i mniej wystraszone NATO i jednocześnie osiągać cele, on będzie eskalował napięcie, ale to napięcie musi w pewnym momencie ulec osłabieniu - ocenił red. Gmyz.Gdyby miała wybuchnąć wojna, to byłaby ona bardzo dziwaczna - dodaje red. Bąk z Telewizji Republika.- Rosja, jeśli chce kogoś napaść, to go po prostu napada! A nie: grozi, trąbi przez pół roku tracąc tym samym element zaskoczenia. Bo o żadnym zaskoczeniu Ukrainy nie może być mowy w większej czy mniejszej skali - dodał Marcin Bąk.Rosji chodzi o to, aby Ukraina "nie zakotwiczyła się" na zachodzie i była ekonomicznie słaba - komentuje Łukasz Jankowski z Radia WNET.- Z tego punktu widzenia wydaje mi się, że Rosja jest gotowa zapłacić dużą cenę, aby ten proces powstrzymać. Cenę wojny, cenę okupacji istotnej części terytorium z Kijowem włącznie. Cenę zaprzepaszczenia na pokolenia swojej tzw soft power - zaznaczył red. Jankowski.Według danych ukraińskiego ministerstwa obrony w pobliżu granicy rozmieszczono ponad 127 tysięcy żołnierzy, z których 21 tysięcy stanowią żołnierze sił powietrznych i marynarki wojennej.