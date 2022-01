"Rectus Corda" nagrywają płytę i zapowiadają trasę koncertową

Zespół "Serduszka" jest Ambasadorem Szczecina. Grupa śpiewa dla Polonii na całym świecie, m.in. w USA, Kanadzie, Brazylii, Hiszpanii, we Włoszech, Francji, Anglii czy Grecji. źródło: https://www.facebook.com/rectuscorda

Szczeciński zespół "Rectus Corda" składający się z absolwentek zespołu "Serduszka" oraz same "Serduszka" nagrywają płytę w hołdzie wieloletniej dyrygentce szczecińskiego zespołu. Elżbieta Berczyńska-Kus zmarła w listopadzie 2020 roku.

Obecna dyrygentka "Serduszek", Aleksandra Kołecka mówi, że zespół absolwentek nagrał już cztery utwory o tematyce wielkopostnej. Teraz powstaną kolejne.



- Do nagrania mamy jeszcze kilka utworów; około sześciu. Tym razem nagrywać będziemy wspólnie: obecne "Serduszka" i absolwentki, czyli "Rectus Corda". Zamknięcie projektu planujemy do świąt Wielkiej Nocy. Myślę, że nam się uda - wierzy Aleksandra Kołecka.



Ze względu na pandemię nie udało się zrealizować wielu planów koncertowych. Próby jednak cały czas się odbywają.



- Planujemy pierwszy od długiego czasu wyjazd "Serduszek" - do Władysławowa. Jest też duża szansa na to, że zrealizujemy zaległą trasę koncertową, która miała się odbyć na początku pandemii. Możliwe, że wyjedziemy bardziej w centralną Polskę: do Łodzi, Częstochowy, Piotrkowa Trybunalskiego - zapowiada.



Obecnie Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Piosenki Religijnej „Serduszka” liczy około 25 osób. Przy Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie istnieje już od 33 lat.



