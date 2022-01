Sytuacja po wichurach powoli się stabilizuje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najtrudniejsza sytuacja jest w Drawsku Pomorskim. Nadal tam wieje i nie ma prądu. To po wichurach, które od soboty przechodzą nad regionem.

Nie wiadomo czy w niedzielę zasilanie wróci do mieszkańców Drawska. Zabezpieczony został szpital - mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.- Ze straży i Urzędu Wojewódzkiego zostały dostarczone agregaty prądotwórcze, więc szpital działa. Nie są tylko obsługiwani pacjenci kardiologiczni, z uwagi na to, że ta moc prądu jest zbyt niska, żeby obsługiwać tomograf. Dlatego dyspozytorzy przekierowują takie przypadki do innych placówek. Również szpital w Złocieńcu jest zabezpieczany przez agregaty prądotwórcze - mówi Bogucki.Do Drawska pojechały dodatkowe patrole policji i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.Policjanci będą dbali o bezpieczeństwo, także w nocy - dodaje Ryszard Gan, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.- Przekierujemy tam również sprzęt specjalistyczny w postaci reflektorów olśniewających, doświetlaczy, tak aby w razie potrzeby uzupełniać te braki, które będą występowały. Chodzi o to, by mieszkańcy czuli się bezpiecznie - mówi Gan.W nocy problemy miała też Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - mówi Paweł Rodzoś, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.- Awaria sieci Orange wymusiła na nas przejście na łączność radiową. W wielu przypadkach, dzięki ogromnemu zaangażowaniu ratowników, przejście też na prywatne telefony komórkowe, dzięki czemu ta łączność była - mówi Rodzoś.W całym województwie strażacy interweniowali do tej pory ponad 3 tysiące razy. Nikt nie został poszkodowany. Wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne. Wiatr ma słabnąć od godziny 19:30.