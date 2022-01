Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trzeci stopień zagrożenia przed przekroczeniem stanów alarmowych wód na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Na Zalewie Szczecińskim możliwe są wahania i wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych. Również od Gryfina do Świnoujścia obowiązuje trzeci stopień zagrożenia. Wysoki poziom wody jest również na Łarpi w Policach.



Ostrzeżenie obowiązuje do 1 lutego do godz. 12.00.