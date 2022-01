A teraz ferie dla nas

Odpoczywać będą uczniowie z województw: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego i opolskiego. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kolejni uczniowie rozpoczynają ferie. Odpoczywać teraz będą uczniowie z województw: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego i opolskiego. To trzecia tura ferii.

Dwa tygodnie wolnego od nauki będą mieli m.in. uczniowie w stolicy. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie Danuta Kozakiewicz powiedziała, że wszyscy potrzebują tego wolnego.



- Dzieci są przemęczone podobnie jak dorośli, a może nawet jeszcze bardziej. Wszyscy się boimy, wszyscy czujemy lęk związany z pandemią, więc ten odpoczynek dwutygodniowy - z zachowaniem wszelkich zasad powodujących większe bezpieczeństwo - jest niezbędny - dodała Danuta Kozakiewicz.



Z kolei do nauki wracają ci, którzy zaczynali ferie jako pierwsi, czyli uczniowie z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Tam, gdzie nie ma ferii, nauka dla klas od piątej wzwyż odbywa się zdalnie. Do szkoły chodzą tylko najmłodsi z klas od pierwszej do czwartek podstawówki.