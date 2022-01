Na PUM-ie zdiagnozują każdy wariant koronawirusa

Urządzenie, które w poniedziałek zostanie uruchomione będzie zabezpieczać przed kolejnymi falami pandemii pozwalając opracowywać nowe testy do wykrywania nowych wariantów Covid-19. Fot. Andrzej Ossowski

Najnowszy w regionie sekwenator, czyli urządzenie pomagające w szybkim rozpoznaniu wariantów koronawirusa zakupił Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Naukowcy będą wiedzieć, czy zarażona koronawirusem osoba nosi w sobie np. wariant delta czy omikron.



- Dzięki temu urządzeniu będziemy mogli badać nie całe genomy, ale fragmenty sekwencji wirusa. Będziemy badać niewielkie fragmenty. Prace będą postępować znacznie szybciej; spowoduje to przyspieszenie możliwości badawczych laboratorium. Przy opracowywaniu i zastosowaniu krótkich sond jesteśmy w stanie w ciągu kilku godzin - przy pomocy tego typu urządzeń - sprawdzić, co to jest za wariant - opowiada dr hab. Andrzej Ossowski, kierownik Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.



