Jeszcze nie wszyscy mają prąd, jeszcze pociągi z opóźnieniami

Prądu nie ma co najmniej kilkuset odbiorców - na razie nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mieszkańcy regionu wciąż bez prądu - energetycy nadal pracują nad usuwaniem awarii spowodowanych przez silny wiatr.

Zasilanie nie dociera do niektórych mieszkańców Szczecina, problemy są także m.in. w Policach i Gryfinie.Prądu nie ma co najmniej kilkuset odbiorców - na razie nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy.W większości linie kolejowe w województwie zachodniopomorskim są przejezdne. Zmieniona organizacja ruchu pociągów obowiązuje jedynie na odcinku Rokita-Świnoujście na linii Szczecin Dąbie-Świnoujście oraz Wysoka Kamieńska-Kamień Pomorski.Na tych odcinkach służby techniczne PKP Polskich Linii Kolejowych i pociągi sieciowe nadal usuwają uszkodzenia po wichurach.PKP Intercity wprowadziło zastępczą komunikację autobusową między Szczecinem Głównym a Świnoujściem, a Polregio - między Rokitą a Świnoujściem oraz Rokitą a Kamieniem Pomorskim. Przywrócenie ruchu planowane jest w godzinach popołudniowych.Sprawdzana jest trasa między Szczecinem Głównym a Szczecinem Podjuchami.Pociągi nadal jeżdżą zmienioną trasą przez Szczecin Dąbie.W nocy zakończono prace i przywrócono ruch pociągów na trasach między Koszalinem a Stargardem, Kołobrzegiem a Nowogardem oraz Szczecinkiem a Kołobrzegiem.Kilkadziesiąt razy interweniowały zespoły techniczne - usuwano powalone drzewa z torów, naprawiano sieć trakcyjną, urządzenia sygnalizacji.Podróżni o wprowadzonych zmianach w komunikacji są informowani w pociągach i na peronach i dworcach.