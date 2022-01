Cmentarz Centralny po wichurze. Ogromne straty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Powalone drzewa, połamane gałęzie, nieprzejezdne alejki - to krajobraz Cmentarza Centralnego po wichurze.

Szczecińska nekropolia pozostaje niedostępna dla mieszkańców do odwołania. Jedyny wyjątek stanowią ceremonie pogrzebowe. Mieszkańcy są oburzeni.- Do odwołania do znaczy do kiedy? Ja teraz nie wiem, gdzie mam pójść w razie czego ubiegać się o odszkodowanie. Jak była mowa, żeby usunąć drzewa między grobami, to nie, bo to środowisko. Jakby były krzaki, nie stanowiłyby niebezpieczeństwa - mówiła szczecinianka.Wielu naszych słuchaczy obawia się w jakim stanie są groby ich najbliższych.- Nie można się dostać i sprawdzić, czy np. głowica pomnika nie została przewrócona. - Kto odpowie za zniszczone nagrobki. - Jak pomnik będzie uszkodzony, to do kogo mam się zgłosić? - dzwonili słuchacze.Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych fotografują uszkodzenia, mogą być jednak problemy z wypłatą odszkodowań.ZUK jest ubezpieczony, ale nie obejmuje ono zdarzeń losowych - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Paulina Łątka z biura prasowego Urzędu Miasta w Szczecinie.- Wichura do takich zdarzeń jak najbardziej należy. Dlatego na wypłatę ubezpieczenia można liczyć tylko w przypadku, w którym do zdarzenia doszło z winy zarządcy. W tym przypadku Zakładu Usług Komunalnych. Dlatego każda taka sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie - mówiła Łątka.Decyzję o zamknięciu cmentarza tłumaczy Władysław Sikorski, dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych Zakład Usług Komunalnych.- Od kilkunastu lat są to największe straty zarejestrowane na terenie Cmentarza Centralnego. Część dróg jest wyłączona z eksploatacji. Jest bardzo dużo zawisów, czyli drzew, które zostały połamane przez silny wiatr, ale zawisły. Masa drzew leży też - niestety - na nagrobkach. Wejście na teren cmentarza obarczone jest wysokim ryzykiem - zaznaczał Sikorski.Na terenie cmentarza pracują trzy ekipy usuwające skutki żywiołu - dwie remontowe i jedna zajmująca się profesjonalnym wycinaniem drzew. Paulina Łątka dodała, że usuwanie skutków wichury może potrwać kilka tygodni. Po ich zakończeniu nekropolia zostanie otwarta.