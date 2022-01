10 tysięcy odbiorców w regionie nadal bez prądu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W regionie jest jeszcze ok. 10 tysięcy odbiorców bez prądu - informuje Enea Operator. Po weekendowych wichurach nadal nie ma go część mieszkańców m.in. powiatów kamieńskiego, goleniowskiego, stargardzkiego i gryfickiego.

Nasze ekipy cały czas pracują - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Monika Błaszyk, rzeczniczka szczecińskiego oddziału spółki.



- Wszystkie linie wysokiego napięcia już zostały przywrócone do działania. Także te pozostałe pomniejsze awarie będą starali się nasi pracownicy naprawić do dzisiejszego wieczora - mówiła Błaszyk.



Wielu odbiorców nie mogło się w niedzielę dodzwonić na numer Enei 991. Było zbyt wiele zgłoszeń, a czasami nie ma sensu dzwonić - dodała Monika Błaszyk.



- Mamy systemy, które te awarie od razu wychwytują. Czasem zanim państwo wybiorą numer, to my już wiemy, że ta awaria jest. W kulminacyjnym momencie w ten weekend było wyłączonych ponad 180 tys. odbiorców całej Enei Operator. Na numer 991 próbowało się dodzwonić w jednym momencie kilkadziesiąt tysięcy osób. Nie ma systemu, który byłby w stanie obsłużyć taką liczbę telefonów - mówiła Błaszyk.



Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wiatr przekraczał prędkość 120 km/h, w Darłowie zanotowano 123 km/h. Teraz sytuacja już się uspokoiła, wciąż jednak obowiązuje trzeci stopień alarmowy wysokiego poziomu wody.