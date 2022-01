Szybka pomoc dla poszkodowanych po orkanie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Osoby, których mieszkania lub budynki gospodarcze ucierpiały w wyniku orkanu Nadia, mogą uzyskać natychmiastową pomoc od państwa.

Dobra wiadomość. Przed chwilą burmistrz Drawska Pomorskiego poinformował mnie, że prąd w Drawsku został przywrócony.

Teraz strażacy razem z zespołami naprawczymi z @EnergaSA pojechali naprawiać linie średniego napięcia.@kw_pspszczecin @KGPSP pic.twitter.com/KLopYB4qIH — Zbigniew Bogucki🇵🇱 wojewoda zachodniopomorski (@BoguckiZbigniew) January 31, 2022

Mieszkaniec może złożyć wniosek do gminy o pomoc pieniężną w wysokości do 6 tys. zł, gdy jego sytuacja życiowa na skutek szkód, które wyrządził wiatr jest trudna. Taki wniosek trafi do wojewody i dalej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.- Prosiłem samorządowców, żeby wysłali swoich urzędników, osoby zajmujące się pomocą społeczną. Oczywiście też kontakt z Państwową Strażą Pożarną, bo tam jest ta informacja, gdzie te zdarzenia wystąpiły - mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. - Druga forma pomocy to też pomoc budżetu państwa. Musi być powołana komisja przez gminę. Ta komisja ocenia straty dla gospodarstw domowych, dla budynków mieszkalnych, ale również dla mieszkań. To pomoc do 200 tys. złotych. Natomiast jeżeli chodzi o budynki gospodarcze to pomoc do 100 tys. złotych, to komisja powołana przy gminie musi zadziałać szybko. Ocena zniszczeń procentowo i wtedy takie środki, do tych kwot, mogą być wypłacane po skierowaniu wniosku do mnie jako wojewody, a ja dalej do szefa MSWiA.Wojewoda zaznaczył, że jeśli wnioski będą spływały do urzędu wojewódzkiego to będą załatwiane od ręki, aby jak najszybciej wypłacić potrzebną pomoc.Najgorsze za nami, ale sytuacja wciąż jest trudna. Prognozy nie przewidują dalszego pogarszania się pogody. Trwa usuwanie szkód. W wielu miejscowościach wciąż nie ma prądu. Najbardziej dotkniętym miejscem jest powiat drawski. Tam w większości miejscowości nie ma zasilania.- Było ponad 3700 zdarzeń, więc to pokazuje ogrom zniszczeń i problemów, z którymi się zmagamy - mówi Zbigniew Bogucki. - Służby działają i są do dyspozycji zespołów naprawczych, które są dedykowane do napraw przez operatorów. Tych zdarzeń było tak wiele, że w wielu miejscowościach nie ma prądu. Około 45 tysięcy osób wciąż nie ma prądu. Najważniejsze instytucje DPS-y, szpitale, tam, gdzie mamy większe zbiorowiska osób starszych, chorych są zabezpieczone poprzez agregaty prądotwórcze, ale w gospodarstwach indywidualnych jest wciąż problem.Mieszkańcy Drawska Pomorskiego mają prąd – poinformował na Twitterze wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.Orkan Nadia uderzył w nasze województwo w nocy z soboty na niedzielę. Była to najsilniejsza wichura od 18 lat.