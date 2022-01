Sprawa uszkodzenia Floating Areny prawdopodobnie trafi do sądu

Skorodowane i ścięte wkręty mocujące tafle szklanej fasady - i to uszkodzone wcześniej, jeszcze przed wichurą z początku grudnia. Takie są ustalenia wizji lokalnej w szczecińskiej pływalni Floating Arena.

To wciąż wstępne wnioski: także kolejne śruby, w innych elementach fasady budynku, mogą być w takim samym stanie. Naprawa może być więc dużo droższa i bardziej pracochłonna, choć tu decydujące będą wnioski ekspertyzy budowlanej.Dokument ma być gotowy do 25 lutego. Na razie basen musi być zamknięty.- To, co zostało ujawnione podczas wizji lokalnej, wskazuje na to, że mamy do czynienia z naprawdę poważnym wydarzeniem. Prawdopodobnie będzie bardzo kosztowne w naprawie. Przypuszczam, że sprawy trafią także na wokandę sądową. Wszystko zależy od tego, jaką technologię naprawy zaproponuje ekspert - mówił radnym komisji bezpieczeństwa wiceprezydent Krzysztof Soska.Karol Rezler z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przyznał, że istnieje ryzyko dalszych uszkodzeń fasady Floating Areny.- Wkręty mocujące, listwy w których posadowione są dyle szklane, są ścięte i skorodowane. Ich zniszczenie nie powstało w czasie powstania awarii, lecz wcześniej. A wypadnięcie dyli było i jest możliwe w innych miejscach - mówił Rezler.Na miejscu są prowadzone prace zabezpieczające. Urzędnicy zwracali uwagę, że ich skuteczność potwierdził ostatni weekend, gdy wichura nie spowodowała dalszych zniszczeń pływalni.