Koszulka zlicytowana. Pieniądze na leczenie i terapię

Dwa tysiące złotych trafi na konto Cezarego i Igora Bres z Płotów. Za tyle wylicytowana została koszulka. Wystawiła ja nasza redakcja.

To koszulka, w której Bartosz Jurecki grał na Mistrzostwach Świata w Katarze z 2015 r.Meczówkę wraz z podpisami szczypiornistów otrzymaliśmy od firmy Classic Shirts ze Szczecina. Później ruszyła licytacja na naszym profilu na Facebooku. Wygrał ją europoseł PiS Joachim Brudziński, który do licytacji włączył się w "Rozmowach pod Krawatem".- Cena wywoławcza to tysiąc złotych - powiedział prowadzący Kamil Nieradka.- Jeżeli to dla małego dziecka, to podbijam stawkę do 2 tysięcy złotych - odpowiedział Joachim Brudziński.Młodszy z chłopców aby żyć, potrzebuje pieniędzy na operację serca w Bostonie, natomiast u starszego lekarze zdiagnozowali autyzm i wymaga terapii. Na chłopców trwa też zbiórka. Tu więcej szczegółów