Polska propozycja w sprawie Ukrainy

Polska proponuje zorganizowanie negocjacji w sprawie Ukrainy na forum OBWE. Mówił o tym w ONZ przedstawiciel Polski przy Narodach Zjednoczonych Krzysztof Szczerski.

Warszawa przewodniczy obecnie pracom Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.Polski przedstawiciel zabrał głos w sprawie sytuacji na wschodzie Europy na specjalnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Krzysztof Szczerski przekonywał, że napięta sytuacja na granicy Rosji i Ukrainy zagraża bezpieczeństwu całego świata. Zapowiedział, że Polska jest gotowa zorganizować nowe negocjacje na forum OBWE, którego pracom przewodzi.- OBWE jest dobrym miejscem, by rozmawiać o tym, co nas niepokoi, bo jest najszerszym z regionalnych formatów. Wzywamy wszystkie kraje do konstruktywnego zaangażowania się, aby znaleźć pokojowe rozwiązanie obecnego kryzysu - powiedział Krzysztof Szczerski.Polski przedstawiciel przy ONZ mówił w Nowym Jorku, że sytuacja na wschodzie Ukrainy jest pogwałceniem zasad karty Narodów Zjednoczonych.