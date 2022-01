Jest prąd w Drawsku, ale usuwanie awarii w gminie jeszcze potrwa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Udało się przywrócić zasilanie w Drawsku Pomorskim - informuje burmistrz Krzysztof Czerwiński. Tak samo jest w Złocieńcu i Czaplinku.

Linie energetyczne zostały zerwane podczas weekendowych wichur. - Cały czas w tej chwili sztab i strażacy włącznie ze służbami energetyki pracują nad tym, żeby przywrócić zasilanie na liniach średniego i niskiego napięcia. To niestety jeszcze potrwa, bo tych uszkodzeń jest bardzo dużo. Dziś wykorzystywaliśmy ze strażą drony do tego, żeby oszacować wielkość zniszczeń. To są kilometry linii, które zostały zniszczone - powiedział Czerwiński.



Burmistrz dodał, że przywrócenie prądu w całej gminie może potrwać nawet kilka dni.