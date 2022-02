Dogoterapia atrakcją półkolonii w Pałacu Młodzieży [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"Pies w różnych kulturach", czyli warsztaty dogoterapeutyczne dla najmłodszych w ramach ferii zimowych. Atrakcje w ramach półkolonii organizuję Pałac Młodzieży w Szczecinie.

Podczas dogoterapii dzieci dowiedzą m.in. jak komunikują się psy, na czym polega rola trenera oraz jak rozwijała się relacja człowieka z czworonogiem w różnych regionach świata.



- Zajęcia są bardzo fajne, dużo się uczę. Daję psu smakołyki, a on podąża za moją ręką. Będę stosował te techniki.



- Żeby się skutecznie komunikować z psem, to dzieci muszą opanować ekscytację u psa, czyli komendy siad, zostań, połóż się oraz targetowanie i nawiązanie kontaktu wzrokowego - mówi Łukasz Skryplonek ze Stowarzyszenia Po To Jestem. - I to wszystko ćwiczymy, a potem przećwiczymy w formie zabawy też, jak się zachować, kiedy spotkają psa, którego nie znają, albo są na jego terenie i jest zagrożenie ataku ze strony tego psa.



Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz 8.30- 15.30.