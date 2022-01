Małgorzata Prokop-Paczkowska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Małgorzata Prokop-Paczkowska przeprosiła szefowe Polskiego Radia, Agnieszkę Kamińską i Annę Czabańską. Posłanka Lewicy zrobiła to podczas konferencji prasowej w Sejmie. W grudniu ubiegłego roku zarzuciła im kumoterstwo.

Zarzuciła, że prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska zatrudniła Annę Czabańską, dlatego że była jej wdzięczna za to, że Krzysztof Czabański mianował ją prezesem.



Prokop-Paczkowska przeprosiła Kamińską za naruszenie jej dób osobistych. Dodała, że informacja, którą podała nie jest prawdziwa "gdyż pani Anna Czabańska pracuje w Polskim Radiu od 2016 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora, a w 2016 r. została przywrócona do pracy przez sąd pracy, podczas gdy pani Agnieszka Kamińska została powołana na stanowisko prezesa Polskiego Radia w 2020 r. Nie sprawdziłam tej informacji i podałam nieprawdę, za co przepraszam".