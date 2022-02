Chojna traci, Myślibórz zyskuje - chodzi o punkty Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. We wtorek jeden zostanie zawieszony, a drugi otwarty.

Punkt w Chojnie prowadził szpital w Dębnie. Brakuje jednak personelu do zabezpieczenia dyżurów, dlatego został on zawieszony. Nie wiadomo na jak długo. Trwają jednak starania, by pozyskać personel.Z kolei w Myśliborzu punkt Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przyjmie dziś pierwszych pacjentów. Rozpoczyna właśnie działalność. Prowadzi go szpital w Barlinku.Punkt mieści się przy Armii Polskiej 14, działa w dni powszednie od 18 do 8 rano i całodobowo w dni wolne od pracy.Do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej należy zgłaszać się w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia.W Zachodniopomorskiem jest 30 takich punktów.