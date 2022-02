Kotwica znaleziona na dnie kanału portowego. Elbląg chce jej u siebie

Kotwica byłaby jednym z najcięższych eksponatów w muzeum. źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotwica_Halla Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu. źródło: https://www.facebook.com/muzeumwelblagu

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu stara się o kotwicę wydobytą z dna toru wodnego do Szczecina podczas pogłębiania go do 12.5 metra.

Na kotwicy odkryto oznaczenia, które świadczą o tym, że została wyprodukowana w Elblągu.



- Elbląg po II wojnie światowej był miastem przemysłowym. Jednym z rozpoznawalnych na całym świecie wyrobów - bo wiemy, że są eksponowane np. w Korei Południowej - były kotwice. Polski przemysł okrętowy brał kotwice z Elbląga. Jest to obiekt przez nas pożądany - przyznaje Lech Trawicki, dyrektor muzeum.



Kotwica byłaby jednym z najcięższych eksponatów w muzeum. Jest też pomysł, aby ustawić ją w widocznym miejscu w Elblągu jako jeden z symboli miasta.



- Jest to kotwica patentowa, Halla. Typowa, używana przez cały XX wiek do dzisiaj. Jest ładna, ma wszystkie oznaczenia i bicia. Jest oznaczenie ZME, czyli Zakłady Mechaniczne Ebląg. Są podane wymiary, opis: 2100 kilogramów - wylicza dyr. Trawicki.



W latach 60. Zakłady Mechaniczne Elbląg produkowały kotwice do Dani, Holandii, Włoch i Belgii. W Elblągu powstawały też urządzenia pomocnicze na statki, które m.in. zamontowano na rudowęglowcu Sołdek.