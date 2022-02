Z licealistami dla zdrowego środowiska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wykłady o ochronie środowiska, spotkania z przyrodą poza szkołą i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. W IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Szczecinie zakończono realizację projektu ekologicznego.

Mówiliśmy o eliminacji tzw. kopciuchów, paleniu śmieci i ochronie środowiska - powiedział Janusz Olczak, dyrektor Liceum.



- Młodzież fotografowała zakątki Pomorza Zachodniego - piękne doliny, lasy i wszystko to, co było jej zdaniem warte do sfotografowania. Młodzież nie miała żadnych ograniczeń, co do wyboru tematu. Zdjęcia robiła profesjonalnymi aparatami fotograficznymi oraz telefonami komórkowymi - uzupełnił Olczak.



Ale zdjęcia, to nie wszystko - dodał Olczak.



- Przeprowadziliśmy wiele wykładów, z których prezentacje były udostępnione na szkolnej platformie e-learning. Były również testy, w których sprawdzaliśmy jej wiedzę. To jest bardzo ciekawe, że ponad 70 procent młodzieży zadeklarowała zmianę swoich przyzwyczajeń, które niekorzystnie wpływają na ekosystem i atmosferę. Bardzo się więc cieszę, że założony cel osiągnęliśmy uzyskując takie efekty - podsumował Janusz Olczak.



Pomysłodawcą projektu sfinansowanego przez Województwo Zachodniopomorskie było Stowarzyszenie Pierwszorzędnych Inicjatyw.