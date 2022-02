Gdzie najtaniej zatankować? Sprawdziliśmy to [ZDJĘCIA]

5,04 złotych za litr - za tyle - najtaniej w Szczecinie można zatankować samochód.

Co ciekawe, jeszcze w poniedziałek, średnia cena dochodziła do sześciu złotych. Dziś rząd obniżył VAT na paliwo z 23 na 8 procent.To spowodowało obniżkę o średnio 70 groszy na litrze. Dla kierowców to oszczędność nawet o kilkadziesiąt złotych - jeśli tankują do pełna.- Ja specjalnie czekałem do tej ceny, bo już byłem na rezerwie. Myślę, że z 30 zł na pewno teraz zaoszczędziłem. - Myślę, że jak 180 zł nie przekroczy, to będzie dobrze. Udało się! - Patrzę i nie wierzę. Naprawdę miłe zaskoczenie! - W styczniu w granicach 260 zł na zatankowaniu, a teraz prawie 50 zł mniej - mówią szczecinianie.Niższa cena paliwa to element rządowej tarczy antyinflacyjnej 2.0. Oprócz paliwa staniały nawozy sztuczne, prąd, gaz oraz żywność.