Aktywne ferie w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Police organizują darmowe ferie zimowe dla mieszkańców - na sportowo.

Przez cały okres ferii w godzinach od 9:30 do 20:30 mieszkańcy będą mogli bezpłatnie korzystać z obiektów sportowych. Mowa o pływalni, lodowisku, squashu, hali sportowej i sali gimnastycznej, boiskach "Orlik", saunie, siłowni zewnętrznej i cross fit-street workout.



- Spędzasz tu czas aktywnie, bo macie darmowy dostęp do obiektów sportowych. Z czego będziesz korzystał? - zagadnął reporter Radia Szczecin.



- Z łyżew. Nauczyłem się wczoraj jeździć do tyłu, robić piruety. Byłem z młodszym kuzynostwem - odpowiedział jeden z łyżwiarzy.



- A my idziemy popływać na basenie, bo nie ma za bardzo co robić w domu, nudzi się. I skorzystamy też z lodowiska - dodał jego kolega.



Atrakcje dla mieszkańców w ramach "Ferii zimowych z Powiatem Polickim" zorganizował Zarząd Powiatu w Policach wraz z Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z obiektów można uzyskać bezpośrednio w obiektach sportowych przy ulicy Siedleckiej 6 w Policach.