Pogoń Szczecin stara się o więcej miejsc dla kibiców [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie poszerzenia obecnej pojemności stadionu imienia Floriana Krygiera w Szczecinie.

Klub stara się o udostępnienie kolejnych prawie 900 miejsc, które pojawią się w sektorach A1 i A2. Jeśli takie zezwolenie Pogoń Szczecin uzyska, wówczas bilety na nowe sektory trafią do publicznej sprzedaży.



Te nowe miejsca przeznaczone będą nie tylko dla rodzin, ale także dla indywidualnych kibiców - mówi rzecznik prasowy Pogoni Szczecin Krzysztof Ufland.



- Każdy będzie mógł kupić taki bilet, to jest po prostu kolejny z sektorów w ramach trybuny prostej, czyli tej za linią outową. Zachęcamy do tego, kiedy już oczywiście będzie to możliwe, żeby kupić te bilety na te miejsca. Kilka osób już miało okazję przetestować i naprawdę w tych miejsc także bardzo dobrze widać - tłumaczy Ufland.



Kolejny etap sprzedaży biletów na najbliższy mecz Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin ruszy w środę w samo południe. Dla kibiców przeznaczonych zostanie ponad tysiąc wejściówek. Będzie to pula dla osób niezaszczepionych.