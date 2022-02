Już dwa projekty okazały się fiaskiem. Stargard szuka więc kupca

Fot. Marek Synowiecki Fot. Marek Synowiecki

Najpierw miały być mieszkania dla oczekujących z komunalnej listy. Kolejny pomysł to sprzedaż lokali w przebudowanych kamienicach. Oba projekty nie doczekały się realizacji.

Teraz poszukiwany jest nabywca tego, co zostało z budynków, razem z przyległymi działkami u zbiegu ulic Chrobrego i Garncarskiej w Stargardzie.



Płaty tynku, odpadającego z kamienic wyłączonych z użytku od blisko siedmiu lat, zaczęły zagrażać przechodniom. Podjęto więc decyzję o zabezpieczeniu elewacji.



Ekipy budowlane kontynuują prace, jednak to jeszcze nie rozbiórka - mówi Natalia Czajkowska- Rzeszut, wiceprezes ds. inwestycji w Stargardzkim TBS.



- Od strony ulicy Chrobrego, z elewacji obydwu budynków został skuty tynk, przesunęliśmy również ogrodzenie w kierunku ulicy Chrobrego - dodaje Czajkowska- Rzeszut.



Dalej poszukiwany jest również inwestor dla tego miejsca. Spółka przyznaje, że to najbardziej optymalne rozwiązanie po fiasku projektu rewitalizacji kamienic, którą planowano sfinansować z budżetu TBS i funduszy wsparcia budownictwa czynszowego.



- Taka formuła na pewno pozwoli na jednolite zagospodarowanie tego kwartału, teren objęty sprzedażą powinien być zagospodarowany jako całość - podkreśla Czajkowska- Rzeszut.



Pierwsza próba sprzedaży działek nie powiodła się. Kolejny przetarg planowany jest na przełom lutego i marca. TBS liczy, że zdoła zachęcić potencjalnych nabywców do kupna gruntu z kamienicami, w tej części kwartału stargardzkiej Starówki.