Przychodnia dostosowana do unijnych norm. Już niedługo w Mieszkowicach

Obecny budynek przychodni. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Pierwsza w regionie przychodnia dostosowana do najnowszych standardów unijnych powstanie w Mieszkowicach.

Gmina przekazała teren pod budowę ośrodka zdrowia - mówi doktor Natalia Kloc, kierownik przychodni.



- W nowej przychodni, na pewno będzie część wydzielona dla osób chorych i zdrowych. Przychodnia będzie wybudowana zgodnie ze standardami unijnymi, co polepszy funkcjonowanie nas i pacjentów - dodaje Kloc.



Obecny budynek przychodni jest wynajmowany od gminy. Nie ma tam na przykład podjazdu dla osób niepełnosprawnych, a zdrowi i chorzy siedzą na jednym korytarzu - skarżą się pacjenci: - Można, w każdej chwili, się zakazić jakąś chorobą. - Wyszłam na dwór, żeby poczekać, bo nie chcę tam ze wszystkimi siedzieć. W środku pełno ludzi, a to nie jest wskazane teraz, w tym czasie. - Jest bardzo potrzebna ta przychodnia, szczególnie to drugie wejście.



Koszt budowy jest szacowany na 1,5 miliona złotych. Przychodnia przyjmie pierwszych pacjentów pod koniec 2023 roku.