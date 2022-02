Stargard: Grekokatolicy modlą się o pokój na Ukrainie

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

O pokój na Ukrainie i zażegnanie groźby wojny w całym regionie, modli się greckokatolicka wspólnota parafii pw. Św. Jozafata Męczennika w Stargardzie.

Kościół przy ul. Młyńskiej jest miejscem nabożeństw w tej intencji. Stuosobową wspólnotę wiernych tworzą potomkowie rodzin przesiedlonych na Pomorze Zachodnie w ramach akcji „Wisła”, a także osoby przybyłe z Ukrainy w ostatnim czasie, które dzielą się informacjami o sytuacji w kraju.



Modlitwa o pokój na Wschodzie to spontaniczny odruch stargardzkiej wspólnoty. Jak podkreśla ks. Rusłan Marciszak, proboszcz parafii greckokatolickiej, dla jego wiernych wojna na Wschodzie trwa od kilku lat.



- Z trwogą patrzymy w tamtym kierunku. Mamy bardzo dużo rodzin z Ukrainy. Nie przerywamy się modlić w intencji pokoju i odsunięcia zagrożenia wojny - mówi ks. Rusłan.



Specjalnie w tej intencji celebrowane są msze i nabożeństwa w greckokatolickim obrządku wschodnim. Według proboszcza stargardzkiej parafii, to odpowiedź na rosnący lęk i niepewność ukraińskich rodzin.



- Będziemy odczytywali specjalny list naszego biskupa Arkadiusza, żeby nie ustawać, modlić się, ale za modlitwą musimy odnosić się jeden do drugiego z dobrocią - dodaje ks. Marciszak.



Modlitwa o pokój dla Ukrainy zanoszona jest w stargardzkiej świątyni przed relikwiami jej patrona, sprowadzonymi jesienią ubiegłego roku z Bazyliki Św. Piotra oraz ikonostasem dla greckokatolickiej wspólnoty.