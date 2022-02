Zatruł się spalinami. Nie żyje

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tragedia w podkołobrzeskim Morowie. Nie żyje mężczyzna, który zatruł się spalinami.

Do wypadku doszło w przydomowym garażu, gdzie znaleziono nieprzytomnego mężczyznę.



Na miejscu jako pierwsi pojawili się strażacy ochotnicy z pobliskiego Charzyna i Siemyśla, którzy rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową do czasu przyjazdu karetki. Następnie przez godzinę o życie trzydziestolatka walczył zespół ratownictwa medycznego. Niestety, lekarz stwierdził zgon.



W miejscowości położonej w gminie Siemyśl od soboty nie ma energii elektrycznej. Mężczyzna korzystał z agregatu prądotwórczego i to prawdopodobnie zatrucie spalinami wydobywającymi się z urządzenia było przyczyną jego śmierci.