Silny wiatr w kilku powiatach, najsilniej ma wiać nad morzem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Alert pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla dziesięciu powiatów w Zachodniopomorskiem. Najsilniej ma wiać nad morzem.

Wiatr w porywach osiągać może do 75 kilometrów na godzinę.



Ostrzeżenie dotyczy między innymi powiatów: goleniowskiego, kamieńskiego czy polickiego.

Silnie powieje też w Koszalinie, Szczecinie i Świnoujściu. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od wtorkowego wieczora do środy, do godziny 4.